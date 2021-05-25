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Военные в Мали арестовали президента и премьера страны

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Мали, Вторник 25 мая 2021 02:33
Военные в Мали арестовали президента и премьера страны Фото: временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года(flickr/rurusha)
Автор: Даша Харченко

Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура. Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в правительстве.

Арест произошел спустя несколько часов после того, как президент подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара. В столице Мали Бамако были замечены перемещения техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.

Напомним, президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

Ранее сообщалось, что в Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.

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