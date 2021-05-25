Военные в Мали арестовали президента и премьера страны
Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура. Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в правительстве.
Арест произошел спустя несколько часов после того, как президент подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара. В столице Мали Бамако были замечены перемещения техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.
Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.
Напомним, президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.
Ранее сообщалось, что в Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.