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Отказ от полетов над Беларусью: какие авиакомпании облетают страну

Новина українською →
Минск, Вторник 25 мая 2021 09:16
Отказ от полетов над Беларусью: какие авиакомпании облетают страну Фото: полеты над Беларусью запретили (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Из-за принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, ряд европейских стран отменили полеты над Беларусью. В частности, Украина сегодня примет решение относительно полетов над этой страной.

Какие авиакомпании облетают Беларусь, в материале РБК-Украина.

Полеты над Беларусью отменили:

  • литовская AirBaltic,
  • венгерская Wizz Air,
  • австрийская Austrian Airlines,
  • французская Air France,
  • нидерландская KLM,
  • немецкая Lufthansa,
  • планирует польская LOT.

Кроме того, европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС.

Прямые рейсы через Беларусь продолжили осуществлять:

  • турецкая Turkish Airlines,
  • ирландская Ryanair,
  • российские авиакомпании.

Напомним, у Джо Байдена пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко.

Отметим, основатель Nexta сообщил об угрозах после задержания Романа Протасевича.

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