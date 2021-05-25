Отказ от полетов над Беларусью: какие авиакомпании облетают страну
Фото: полеты над Беларусью запретили (GettyImages)
Из-за принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, ряд европейских стран отменили полеты над Беларусью. В частности, Украина сегодня примет решение относительно полетов над этой страной.
Какие авиакомпании облетают Беларусь, в материале РБК-Украина.
Полеты над Беларусью отменили:
- литовская AirBaltic,
- венгерская Wizz Air,
- австрийская Austrian Airlines,
- французская Air France,
- нидерландская KLM,
- немецкая Lufthansa,
- планирует польская LOT.
Кроме того, европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС.
Прямые рейсы через Беларусь продолжили осуществлять:
- турецкая Turkish Airlines,
- ирландская Ryanair,
- российские авиакомпании.