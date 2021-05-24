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С авиарейса Афины-Вильнюс в Минске сняли пятерых пассажиров, - полиция Литвы

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Литва, Понедельник 24 мая 2021 17:03
С авиарейса Афины-Вильнюс в Минске сняли пятерых пассажиров, - полиция Литвы Фото: в Литве расследуют инцидент в Минске с самолетом (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

С самолета авиарейса Афины-Вильнюс, который принудительно посадили в аэропорту Минска, сняли пятерых пассажиров. Полиция Литвы сейчас допрашивает пассажиров авиарейса, чтобы выяснить обстоятельства задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и других лиц.

Об этом 24 мая заявил начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кисскисс, передает Reuters.

Всего пятеро пассажиров рейса Ryanair не достигли своего конечного пункта назначения. Кисскисс заявил, что не будет раскрывать личности людей, которые остались в Минске.

Белорусский университет в Вильнюсе заявил, что одна из его студенток, София Сапега, которая путешествовала вместе с Протасевичем, также была задержана. Университет требует ее освобождения.

Литовская полиция сейчас допрашивает пассажиров, которые высадились в Вильнюсе после того, как рейс наконец достиг пункта назначения, и осматривает самолет, сообщил Кисскисс.

Расследование может занять месяцы, уточнил заместитель генерального прокурора Литвы.

Министерство иностранных дел Литвы призвало своих граждан не посещать Беларусь. Такое решение было принято после принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту.

НАТО требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Ранее сообщалось, что ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Отметим, Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановку полетов над Беларусью.

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