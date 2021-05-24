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В Минске после экстренной посадки самолета задержали девушку Протасевича

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 09:30
В Минске после экстренной посадки самолета задержали девушку Протасевича Фото: основатель Nexta Роман Протасевич (twitter com all mary)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Беларуси задержали основателя Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Однако, задержали как минимум еще одного пассажира - его девушку Софью Сапега.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает издания, вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Ранее сообщалось, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Напомним, Канада осуждает вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету.

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