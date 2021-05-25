ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди снова накроют часть Украины: кому не повезет с погодой

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 06:31
Дожди снова накроют часть Украины: кому не повезет с погодой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине во вторник, 25 мая, ожидается благоприятная в большинстве областей. Сильные дожди синоптики прогнозируют только на западе. В нескольких регионах осадки могут пройти в ночные часы.

В Украинском гидрометцентре сообщили, в каких областях страны ожидается ненастная погоды.

На востоке страны небольшой дождь возможен в ночные часы, днем будет сухо и ясно. Температура воздуха ночью составит +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В южной части страны ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +11 +13 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере страны сухо, небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе +9 +11 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Западные области затянет дождями, местами возможны ливни и грозы. Синоптики прогнозируют сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночью от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +25 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, возможно усиление ветра. Ночная температура будет колебаться в пределах +9 +11 градусов, днем ожидается от +22 до +25 градусов.

В Киеве 25 мая осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный, до 8 м/с. Ночью в столице от +10 до +12 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов.

Дожди снова накроют часть Украины: кому не повезет с погодойКарта погоды в Украине на вторник, 25 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о похолодании в Украине.

А также рассказывали о том, что на Украину снова обрушится новый циклон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда