Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью
Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с членами Кабинета министров.
Сообщается, что Зеленский провел совещание, на котором были премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Участники обсудили события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия запретила своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
Первой европейской компанией, которая объявила о таких мерах, стала Литва.
Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили 23 мая, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт.
В результате был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и еще несколько человек, которые летели этим самолетом. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, за что грозит до 15 лет тюрьмы.