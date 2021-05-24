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Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 18:04
Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Сообщается, что Зеленский провел совещание, на котором были премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Участники обсудили события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия запретила своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

Первой европейской компанией, которая объявила о таких мерах, стала Литва.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили 23 мая, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт.

В результате был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и еще несколько человек, которые летели этим самолетом. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, за что грозит до 15 лет тюрьмы.

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