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Европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС

Новина українською →
ЕС, Понедельник 24 мая 2021 23:11
Европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС Фото: самолет белорусской авиакомпании Belavia (Instagram.com/belavia.airlines)
Автор: Даша Харченко

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет:
- требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и
гарантирование им свободы передвижения;

- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

- предлагает Раде как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;

- призывает Раду принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

- призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

- призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.

Напомним, Протасевича задержали вчера в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Добавим, сегодня мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.

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