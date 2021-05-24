Европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС
Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.
В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.
Также Европейский совет:
- требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и
гарантирование им свободы передвижения;
- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
- предлагает Раде как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;
- призывает Раду принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;
- призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;
- призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.
"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.
Напомним, Протасевича задержали вчера в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Добавим, сегодня мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.