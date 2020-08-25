Украина отметила День независимости, а Лукашенко привел войска в полную боевую готовность: новости за выходные

В Беларуси продолжаются массовые демонстрации, Калифорнию охватили лесные пожары, Украина отметила 29-ю годовщину независимости. Подробнее о том, что произошло на выходных, 22- 24 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: подробности

Тимошенко заболела коронавирусом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко.

Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

В частности, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и другие члены семьи - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

В общежитии учебного центра "Десна" произошел взрыв

В понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв. В результате взрыва один военнослужащий погиб.

В учебном центре заявили, что взрыв произошел из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.

От взрыва пострадали еще двое военнослужащих и гражданская девушка, которая была в гостях. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального вероятно отравили веществом группы "холинэстеразы". Такие результаты представили немецкие врачи по результатам диагностики.

Об этом сообщили в берлинской клинике "Шарите", где проходит лечение Навальный.

Как отметили в клинике, наличие "холинэстеразы" было подтверждено несколькими оценками, однако чтобы точно определить конкрентное вещество медики проведут дополнительно еще одни анализы.

Лидер Северной Кореи, возможно, впал в кому, - NYP

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын, возможно, впал в кому, но до сих пор жив. Именно поэтому сестре северокорейского диктатора Ким Е Чжон были делегированы часть полномочий.

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на бывшего чиновника Южной Кореи Чан Со Мина.

Бывший помощник покойного южнокорейского президента утверждает, что Ким Чен Ын серьезно болен, поэтому очень редко проводит публичные выступления в этом году.

Калифорнию охватили лесные пожары. Власти просят помощи у Канады и Австралии

В американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров. По подсчетам, охваченная огнем территория превышает размеры штата Род-Айленд.

Шокирующие снимки масштабных пожаров в Калифорнии, которые были сделаны с Международной космической станции, появились в сети.

Зеленский дал новое интервью: основные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинскому телеканалу, в котором, в частности, рассказал о ситуации на Донбассе, переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандском формате. Основные заявления президента - в материале РБК-Украина.

Украина отметила 29-ю годовщину независимости: все подробности

Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. 24 августа главные торжества проводились не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Однако в центре Киева состоялся Марш защитников Украины, в котором приняли участие около 50 тысяч людей.

Подробно о праздновании Дня независимости 2020 - на РБК-Украина.

"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз

Мюнхенская "Бавария" минимально переиграла французский "Пари Сен-Жермен" и стала победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме команды мячей не забили, зато показали красивый футбол, создав множество моментов. Единственный гол в матче на 59 минуте забил своему бывшему клубу Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих. Таким образом, "Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов.