Калифорнию охватили лесные пожары. Власти просят помощи у Канады и Австралии

Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/ajplus)

Пожар унес жизни по меньшей мере 6 человек

На прошлой неделе в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров. Однако в эту пятницу пожар увеличился более чем в два раза, став одним из крупнейших в истории штата.

Об этом пишет американское агентство Reuters.

По состоянию на сегодня в результате пожара погибли 6 человек и пострадали 43 пожарных и мирных жителей. Огонь уже уничтожил более 500 домов и других построек в штате. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it "a historic lightning siege."



This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila — Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020

Охваченная огнем территория превышает размеры штата Род-Айленд. Сейчас огонь приблизился к Санта-Крузу, городу с населением около 65 тысяч человек. Жителям города дали приказ готовиться к эвакуации.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона, местные бригады тушат более полутысячи пожаров на территории штата, но этого недостаточно, поэтому он обратился за помощью к Канаде и Австралии.

Фото: пожары в Калифорнии

Из-за пожаров образовалась сильная задымленность, которая ухудшает качество воздуха в радиусе сотен миль вокруг пожаров. Опасность для здоровья значительно усиливает пандемия коронавируса, особенно для людей преклонного возраста и тех, кто страдает болезнями органов дыхания.

Напомним, ранее было известно лишь о 4 погибших в результате пожаров в Калифорнии; первые жертвы были зафиксированы в округах Напа и Солано.