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"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз

Лиссабон, Воскресенье 23 августа 2020 23:55
"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз
Фото: "Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем ЛЧ (twitter.com/fcbayernen)
Автор: Вера Олейник

Команда была сильнее ПСЖ

Мюнхенская "Бавария" минимально переиграла ПСЖ и стала победителем Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме команды мячей не забили, зато показали красивый футбол, создав множество моментов. Единственный гол в матче на 59 минуте забил своему бывшему клубу Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

Таким образом, "Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю "Ливерпуль".

Кроме того, команда Ханса-Дитера Флика в сезоне 2019/20 оформила требл, также выиграв чемпионат и Кубок Германии.

В матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" 24 сентября встретится с "Севильей", которая в финале Лиги Европы обыграла "Интер" (3:2).

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