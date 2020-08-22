В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов

Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)

Тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке

В Партизанском районе Минска нашли мертвым еще одного демонстранта, который ранее считался пропавшим без вести. Никиту Кривцова обнаружили мертвым в лесопарке, на нем были следы избиения.

Об этом сообщает информационный портал NEXTA.

Отмечается, что его тело нашли в петле. Никита Кривцов пропал после протестов 12 августа.

Жена Кривцова рассказала, что в последний раз его телефон включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но самого Никиту там не нашли.

Как сообщает Onliner, у нее нет информации об участии мужа в митингах. Елена не знает, есть ли на теле мужа травмы или следы побоев.

"Не знаю, принимал он участие в митингах или нет. Не знаю, задерживали его или нет. 12 августа он перестал общаться - и все. Мужчина пропал. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным. Мы просто пойдем завтра в морг и в полицию узнаем. Я уверена, что он не мог этого сделать сам. Он был слаб для этого", - сказала она.

Напомним, ранее МВД Беларуси заявило, что информация о пропавших без вести, которую публикуют оппозиционные СМИ, зачастую недостоверна.

До этого портал TUT.BY опубликовал список тех, кто исчез, внеся в перечень участников протестов, которые получили административные аресты, но их местонахождение было неизвестно.

Отметим, массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались задержаниями и избиениями, вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.