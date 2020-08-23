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В Минске ответили на предложение Зеленского провести новые выборы

Минск, Воскресенье 23 августа 2020 16:19
В Минске ответили на предложение Зеленского провести новые выборы
Фото: курс доллара (sportgomel.by)
Автор: Александр Белоус

Официальный представитель МИД Беларуси посоветовал Зеленскому заниматься внутренними вопросами

В Минске не нуждаются в советах украинского президента Владимира Зеленского провести новые выборы. Министерству иностранных дел Беларуси, напротив, хотелось бы получить поддержку.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в комментарии агентству БЕЛТА.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал он.

При этом он заявил, что в новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности.

"Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - заяавил официальный представитель белорусского МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы, поскольку только так возможно урегулировать политический кризис в этой стране.

Отметим, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавляются силовиками.

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