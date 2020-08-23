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В Беларуси демонстранты вышли на новый массовый митинг

Беларусь, Воскресенье 23 августа 2020 14:15
В Беларуси демонстранты вышли на новый массовый митинг
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Среди прочего, протестующие требуют отставки Александра Лукашенко

В воскресенье, 23 августа, в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси". На улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в Минске акция протеста началась на Площади Независимости около 14:00. На улицах сейчас тысячи людей.

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

  • Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
  • Уход президента Александра Лукашенко;
  • Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

Отметим, министерство внутренних дел Беларуси также готовится к акциям, которые граждане страны намерены провести: милиция называет эти мероприятия "несанкционированными" и предупреждает об ответственности.

Напомним, ранее в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку с 17 августа: забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Также РБК-Украина писало, что 16 августа на протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек.

Отметим, после выборов главы государства 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

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