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Литва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

Вилнюс, Понедельник 24 августа 2020 13:05
Литва в ответ обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства
Фото: флаг Литвы (flickr.com mr_t_in_dc)
Автор: Максим Зайченко

Послу Беларуси вручили ноту протеста

Власти Литвы заявляют, что белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. Это произошло 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

В связи с этим посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

Глава литовского внешнеполитического Линас Линкявичюс заявил, что нарушивший границу вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.

По данным МИД Литвы, границу страны белорусский Ми-24 нарушил возле населенного пункта Мядининкай.

Напомним, ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" якобы со стороны Литвы; в ведомстве заявляют, был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Также РБК-Украина писало, что ранее в НАТО ответили на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в наращивании военной мощи.

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