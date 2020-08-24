Беларусь обвинила Литву в попытке нарушении воздушного пространства

Фото: армия Беларуси (sharknews.ru)

В армии заявили, что пресекли такую попытку без применения оружия

Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" якобы со стороны Литвы. В ведомстве заявляют, был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НАТО ответили на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в наращивании военной мощи.

Ранее Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.

По его словам, к внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор", в частности, как заявил глава государства, это "шевеление" войск НАТО.