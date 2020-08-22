Лукашенко привел войска в полную боевую готовность из-за "напряжения" на внешней границе

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

По его словам, это самое серьезное решение за четверть века

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.

Об этом сообщает TUT.by.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", - заявил Лукашенко.

По его словам, к внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор". В частности, как заявил глава государства, это "шевеление" войск НАТО.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сказал Лукашенко.

По его мнению, цель его оппонентов - "отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе". Лукашенко также заявил об опасности со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не наращивает силы на границах с Беларусью и призвал Минск продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам.

Как писало РБК-Украина, ранее Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве.