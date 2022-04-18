Удары по украинским городам, подготовка оккупантами "референдума", мера пресечения Медведчуку: новости за выходные

Очередные обстрелы украинских городов российскими войсками привели к новым жертвам, оккупанты готовят "референдум" в Херсоне, суд во Львове отправил Виктора Медведчука под арест. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ядерное оружие, переговоры с Россией и Мариуполь: ключевое из общения Зеленского с журналистами

Президент Украины провел встречу с представителями украинских СМИ. Ответил на ряд вопросов касаемо ядерного оружия России, переговоров и защитников Мариуполя.

Главное из встречи президента с украинскими журналистами - в материале РБК-Украина.

Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова

Российские оккупанты намерены провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая. В Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты в Херсоне намерены использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.

Италия, Румыния и Эстония запретили российским судам заходить в свои порты

Италия с 17 апреля в рамках европейских санкций против России закрыла порты для российских кораблей. Запрет также распространяется на корабли, которые сменили флаги после 24 февраля.

Военно-морская администрация Румынии также запретила кораблям под российским флагам заходить в свои порты. Аналогичное решение приняло правительство Эстонии.

Медведчука отправил под арест суд во Львове

Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Лычаковский районный суд Львова избрал политику-беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивацией такого решения явилось нарушение лидером ОПЗЖ условий домашнего ареста.

Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам. "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.