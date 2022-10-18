Удари "Шахедами" по Києву та перший жіночий обмін полоненими: новини за 17 жовтня

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 17 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни атакували Київ іранськими дронами

Російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

Окупанти влучили до житлового багатоповерхового будинку. Внаслідок їх атаки загинули четверо мирних жителів столиці.

Вперше лише жінки. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією

У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний і справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший абсолютно жіночий обмін, - зізнався він. - Це був нервовий обмін", - розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Іран став співучасником військових злочинів Росії, - МЗС України

Постачання бойових безпілотників Російської Федерації для ударів по Україні зробили Іран співучасником військових злочинів і терактів, сказано в заяві МЗС.

У заяві відзначається, що лише за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в українських містах. В результаті загинули та поранені десятки людей, у тому числі діти.

У Росії військовий літак упав на житлові будинки

У понеділок, 17 жовтня, у російському Єйську впав військовий літак.

Літак впав у житловому кварталі , в результаті спалахнула багатоповерхівка. Щонайменше загинули четверо людей, ще 21 - поранено.

Пентагон розглядає можливість оплати Starlink для України, - Politico

Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, який використовується для постачання зброї та обладнання, повідомляє Politico.

Вночі мороз, а вдень - до +20: прогноз погоди на 18 жовтня

В Україні у вівторок, 18 жовтня, очікується суха погода. Вдень температура повітря у деяких регіонах прогріється до +20 градусів.

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься від 4 до 1 градуса морозу. При цьому в західних, північних областях та на узбережжі морів вночі очікується від 4 до 9 градусів вище за нуль. Денна температура повітря в Україні становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою "плюс".