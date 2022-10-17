Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України
Постачання бойових безпілотників Російської Федерації для ударів по Україні зробили Іран співучасником воєнних злочинів та терактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
За його словами, лише за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в українських містах. Внаслідок цього загинули і поранені десятки осіб, у тому числі діти. Також пошкоджено третину енергетичної інфраструктури України та дві дипломатичні установи в Києві.
"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - йдеться в заяві.
Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до глав МЗС країн-учасниць Євросоюзу із закликом накласти нові санкції на Іран. Особливої актуальності вони набувають на тлі повідомлень про наміри передати Росії балістичні ракети "земля-земля".
"Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", - додали в МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков на тлі ранкових атак іранських дронів-камікадзе по Києву заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор. Він також закликав світову спільноту протидіяти цьому.
Іранська сторона сьогодні вкотре зробила цинічну заяву про те, що нібито не постачає безпілотники Shahed-136 Росії.
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