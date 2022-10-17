Іран став співучасником воєнних злочинів Росії, - МЗС України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

За його словами, лише за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в українських містах. Внаслідок цього загинули і поранені десятки осіб, у тому числі діти. Також пошкоджено третину енергетичної інфраструктури України та дві дипломатичні установи в Києві.

"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - йдеться в заяві.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до глав МЗС країн-учасниць Євросоюзу із закликом накласти нові санкції на Іран. Особливої актуальності вони набувають на тлі повідомлень про наміри передати Росії балістичні ракети "земля-земля".

"Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", - додали в МЗС.