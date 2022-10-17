По роті щодня. Арестович розповів про втрати окупантів під Бахмутом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Там місцевість виглядає гірше, ніж у Першу світову війну. Там уже живого місця немає, все викопано артилерією. Ми кладемо їх за найскромнішими, за стриманими оцінками десь рота на день, реально, звичайно, більше. І там пруть нові хвилі по тілах своїх полеглих товаришів. А пруть із однієї простої причини - там подвійна система загороджувальних загонів у районі Бахмута", - зазначив Арестович.

За його словами, з півночі на Бахмут наступають "кадировці", а зі сходу - найманці ПВК "Вагнера".