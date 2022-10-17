У Росії військовий літак упав на житлові будинки (відео)

У понеділок, 17 жовтня, у російському Єйську військовий літак упав на житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Жителі Єйська Краснодарського краю повідомляють про пожежу у місті. Вона трапилась, бо військовий літак впав на житлові будинки.

На місце падіння прибули пожежники та швидка допомога. У будинку на який упав літак у Єйську, 9 поверхів.

Міністерство оборони РФ заявило, що при наборі висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав катастрофи літак Су-34.

"Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося спалах палива літака", - пояснили у відомстві.