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У Росії військовий літак упав на житлові будинки (відео)

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Росія, Понеділок 17 жовтня 2022 18:53
У Росії військовий літак упав на житлові будинки (відео) Фото: У Росії військовий літак упав на житлові будинки (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 17 жовтня, у російському Єйську військовий літак упав на житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Жителі Єйська Краснодарського краю повідомляють про пожежу у місті. Вона трапилась, бо військовий літак впав на житлові будинки.

На місце падіння прибули пожежники та швидка допомога. У будинку на який упав літак у Єйську, 9 поверхів.

Міністерство оборони РФ заявило, що при наборі висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав катастрофи літак Су-34.

"Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося спалах палива літака", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше у Росії розбився військовий літак. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Пізніше стало відомо, що у Росії розбився військовий літак Су-25.

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