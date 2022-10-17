Кількість жертв ранкової атаки Києва знову збільшилась
З-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло четвертого загиблого внаслідок атаки дронів на Київ у понеділок, 17 жовтня. Рятувальна операція продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра МВС Антона Геращенка.
"З-під руїн житлового будинку у Києві витягли тіло четвертого загиблого", - написав він.
Оновлено 15.51. Інформацію про 4 загиблого підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка", - розповів він.
За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Під завалами ще можуть бути люди. Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС", - додав очільник міста.
Нагадаємо, до цього було відомо про трьох загиблих в результаті атаки іранського дрона на багатоповерхівку у Києві. Це жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років. Останні - подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.
Як повідомлялося, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу в нежитловій будівлі та потрапляння БПЛА у житлову багатоповерхівку.
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