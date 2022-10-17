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Вибухи, жертви та сильна пожежа: що відомо про падіння Су-34 у російському Єйську

Новость на русском →
Єйськ, Понеділок 17 жовтня 2022 21:20
Вибухи, жертви та сильна пожежа: що відомо про падіння Су-34 у російському Єйську Фото: пожежа на місці падіння літака в Єйську (t.me/rian_ua)
Автор: Юлія Бойко

Увечері 17 жовтня 2022 року в російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак упав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про авіакатастрофу на даний момент.

Що сталося

Близько 18:20 літак Су-34 з повним боєкомплектом розбився у дворі дев'ятиповерхового будинку в районі торгового центру "Меотида". Після падіння сталася серія вибухів, вогонь перекинувся на висотку.

Місцеві Telegram-паблік також опублікували відео самого моменту катастрофи. Судячи з них, літак йшов на невеликій висоті, був спалах, після чого він упав.

Також повідомляється про те, що пілоти встигли катапультуватись.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

Вибухи, жертви та сильна пожежа: що відомо про падіння Су-34 у російському Єйську

Фото: Єйськ розташований на протилежному березі від українського Маріуполя (google.com/maps)

Сильна пожежа

За офіційними даними, пожежа пошкодила щонайменше 17 квартир, тією чи іншою мірою вогонь торкнувся 45. В одному з під'їздів стався обвал перекриттів з дев'ятого по п'ятий поверхи. Також повідомляється, що деякі мешканці стрибали з верхніх поверхів, але ця інформація наразі не підтверджена.

Загальна площа займання становила 2 000 квадратних метрів. Рятувальники вже локалізували його.

Жертви та постраждалі

На сьогодні відомо про трьох осіб, але, за деякими даними, жертв може бути більше. Ще 21 особа постраждала, четверо з них у тяжкому стані. Серед потерпілих двоє дітей.

Загалом у будинку проживає близько 600 осіб, місцева влада намагається встановити місце розташування кожного мешканця. Людей евакуювали з палаючого будинку.

Основна версія

У російському Міністерстві оборони заявили, що розбився Су-34, який нібито виконував учбово-тренувальний політ. Причиною стало займання одного з двигунів під час зльоту.

Згідно з офіційною версією, до масштабної пожежі у багатоповерхівці призвів розлив авіаційного палива.

Так звані "воєнкори" пишуть, що під час зльоту в двигун потрапили птахи. Сам літак приписаний до 277-го бомбардувального авіаполку.

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