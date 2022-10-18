Удары "Шахедами" по Киеву и первый женский обмен пленными: новости за 17 октября
Российские оккупанты атаковали Киев при помощи иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136. В это же время Украина освободила из российского плена более 100 женщин.
Более детально о том, что произошло в понедельник, 17 октября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.
- По данным Института изучения войны, украинские защитники возобновляют атаки на юге нашей страны. Также ВСУ удерживают оборону на Бахмутском направлении, где оккупанты усиливают штурмы.
- Оккупационные войска выпустили три ракеты в сторону Киева, однако силы ПВО уничтожили их на подлете к городу.
- Российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали Украину дронами-камикадзе.
- Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские военные ежедневно в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют не менее одной роты солдат и офицеров.
Россияне атаковали Киев иранскими дронами
Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом. В результате их атаки погибли четверо мирных жителей столицы.
Впервые только женщины. Украина подтвердила обмен пленными с Россией
В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен", - рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.
Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины
Поставки боевых беспилотников Российской Федерации для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов, сказано в заявлении МИД.
В заявлении говорится, что только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети.
В России военный самолет упал на жилые дома
В понедельник, 17 октября, в российском Ейске упал военный самолет.
Самолет упал в жилом квартале, в результате загорелась многоэтажка. По меньшей мере погибли четыре человека, еще 21 - получил ранение.
Пентагон рассматривает возможность оплаты Starlink для Украины, - Politico
Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, которые используется для поставки оружия и оборудования, сообщает Politico.
Ночью мороз, а днем - до +20: прогноз погоды на 18 октября
В Украине во вторник, 18 октября, ожидается сухая погода. Днем температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +20 градусов.
Температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. При этом в западных, северных областях и на побережье морей ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля. Дневная температура воздуха в Украине составит от 15 до 20 градусов с отметкой "плюс".
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