ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Українські захисники відновлюють атаки на півдні нашої країни. Також ЗСУ утримують оборону на Бахмутському напрямку, де окупанти посилюють штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

На цій ділянці фронту продовжуються бої, проте поки військове командування зберігає інформаційну тишу. Ймовірно, ЗСУ продовжують атаки в районі Сватового та Кремінної Луганської області.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Харківській та Донецькій областях.

Донбас

Донецька область залишається однією з найважчих точок на фронті. Бої точаться в районі Бахмута. Окупанти заявляють про просування на цьому напрямку. Проте українські сили та ISW не підтверджують цього.

Аналітики вважають, що російські війська фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб повідомляти про успіхи принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.

Херсонська область