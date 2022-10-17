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ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 09:39
ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ відновлюють атаки у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники відновлюють атаки на півдні нашої країни. Також ЗСУ утримують оборону на Бахмутському напрямку, де окупанти посилюють штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

На цій ділянці фронту продовжуються бої, проте поки військове командування зберігає інформаційну тишу. Ймовірно, ЗСУ продовжують атаки в районі Сватового та Кремінної Луганської області.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Харківській та Донецькій областях.

ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Донбас

Донецька область залишається однією з найважчих точок на фронті. Бої точаться в районі Бахмута. Окупанти заявляють про просування на цьому напрямку. Проте українські сили та ISW не підтверджують цього.

Аналітики вважають, що російські війська фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб повідомляти про успіхи принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.

ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Херсонська область

За даними ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Захисники збільшують кількість щоденних обстрілів та ударів по позиціях ворога. Проте поки командування Збройних сил зберігає тишу та не повідомляє про конкретні успіхи.

ЗСУ відновлюють штурми на півдні і утримують оборону біля Бахмута: карти боїв на ранок

Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили ще 320 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

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