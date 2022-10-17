Вночі мороз, а вдень - до +20: прогноз погоди на завтра

В Україні у вівторок, 18 жовтня, очікується суха погода. Вдень температура повітря у деяких регіонах прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода по Україні

Так, температура повітря вночі в Україні коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. При цьому в западних, північних областях та на узбережжі морів вночі очікується від 4 до 9 градусів вище нуля.

Денна температура повітря в Україні становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою "плюс".

Погода в Києві та області

Завтра на Київщині та в столиці температура вночі опуститься до 4-9 градусів тепла. Вдень очікується сонячна погода – +14...+19. У Києві вдень повітря прогріється до 17-19 градусів.

Пожежна небезпека

За даними метеорологів, 18-20 жовтня у південних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.