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Сили ППО збили три ракети, що летіли у бік Києва, - Арестович

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 14:35
Сили ППО збили три ракети, що летіли у бік Києва, - Арестович Фото: сили ППО збили три ракети, що летіли у бік Києва (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська випустили три ракети у бік Києва, проте сили ППО знищили їх на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Всі три крилаті ракети, що летіли на Київ, збиті. Працює ППО (збиває) націлені в інші області України", - повідомив він.

Також він додав, що днями командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Оліщук отримав звання Героя України.

"Заслуженої нагороди важко собі уявити", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, вдень 17 жовтня майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Пізніше почали надходити повідомлення про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Крім того, сьогодні вранці окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

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Київська область ракети ПВО
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