Удар по нафтобазі у Воронезькій області та втрати Росії у Вугледарі: новини за 4 жовтня

Дрони СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області

У ніч на 4 жовтня у Росії палало одразу на двох нафтобазах - у Воронезькій області та Пермському краї. Зокрема, в останньому площа займання на нафтобазі склала 10 тисяч кв. м.

При цьому у Воронезькій області місцевий губернатор Олександр Гусєв повідомив, що на нафтобазі пожежа почалася нібито "на порожньому резервуарі після атаки БПЛА.

Вранці Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі дійсно було завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів, там сталося займання.

Пізніше стало відомо, що об'єкт уразили дрони Служби безпеки України. На атакованій нафтобазі розміщувалися десятки резервуарів паливом.

BBC назвало втрати Росії у Вугледарі

Елітні загони морської піхоти РФ за рік боїв під Вугледаром втратили вчетверо більше людей, ніж за десять років війни в Чечні.

Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом. Найбільш напруженими та кровопролитними були бої за місто восени 2022 і взимку 2023 року. Тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти - 155-ту і 40-ту бригади "чорних беретів" за підтримки БМП і танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців.

На основі відкритих даних BBC змогло підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти.

Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні. Серед загиблих - 19 офіцерів, зокрема командир батальйону Цирен Лубсанов.

Пліч-о-пліч зі 155-бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади "чорних беретів" з Петропавловськ-Камчатського. Видання підтвердило загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання.

Водночас про серйозні втрати "чорних беретів" може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи "Шторм Z", сформовані з ув'язнених російських колоній.

Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, відвідав Сумську область. Там він зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Курській операції, а також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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У Румунії знову знайшли уламки російського дрона

На території Румунії у п'ятницю, 4 жовтня, вкотре виявили уламки ударного безпілотника, який росіяни запустили у напрямку України.

Фрагменти дрона виявили в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

Парламентський комітет підтримав підвищення податків для українців

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Частина норм набере чинності з 1 жовтня заднім числом.

У проєкті № 11416-д залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%, запровадження військового збору для ФОПів та збільшення податку на прибуток банків до 50%.

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на масштабному незаконному збагаченні. Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Тетяну Василівну Крупу.

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В Енергодарі вибухнуло авто "начальника охорони" Запорізької АЕС

Вчора, 4 жовтня, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнуло авто. В ньому був колаборант, "начальник охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий.

"4 жовтня, близько 7:00, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець - "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий", - повідомили в ГУР.

Пізніше росЗМІ повідомили, що Короткий помер від отриманих поранень.

Україна отримає від Франції 12 установок Caesar

Україна отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Відповідний контракт було укладено напередодні.

На полях промислового форуму в Києві група KNDS уклала контракт на постачання Україні 12 артилерійських установок Caesar. Фінансування поставок здійснюється за рахунок коштів України.

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, угода є частиною зусиль з нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості, спрямованих на підтримку України в її протистоянні російській агресії.