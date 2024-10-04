ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі площею 10 тисяч "квадратів"

П'ятниця 04 жовтня 2024 07:03
UA EN RU
У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі площею 10 тисяч "квадратів" Фото: пожежа на нафтобазі у Пермському краї РФ 4 жовтня (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У Пермському краї (РФ) цієї ночі, 4 жовтня, сталася пожежа на базі для зберігання нафтопродуктів. Площа загоряння охопила 10 тисяч метрів квадратних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Вогняна НС у Пермському краї, що входить до складу Приволзького федерального округу, сталася у промисловій зоні села Осенці, яке розташоване недалеко від Пермі.

У російському міністерстві розповіли, що для боротьби з пожежею були залучені понад 60 пожежників та майже два десятки одиниць техніки.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок потужної пожежі на нафтобазі немає.

При цьому причина займання наразі не відома, заявляють у російському МНС.

Також надзвичайники стверджують, що пожежа на базі зберігання нафтопродуктів вже була локалізована.

В інтернеті були оприлюднені кадри сильної пожежі під Перм'ю.

Нагадаємо, раніше цієї зими у Пермському краї через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа. Внаслідок події тоді були й постраждалі.

А перед тим, минулого жовтня, у Пермському краї стався вибух на військово-промисловому заводі "Урал", що належить "Ростеху".

Додамо, цієї ночі також повідомлялося про пожежу на нафтобазі у РФ, але - у Воронезькій області. На відміну від нинішнього вогняного інциденту у Пермській області, там причиною загоряння стала атака безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Пожежа
NEWS
РФ не здатна на масштабний наступ, але загроза просування лишається, - ISW
РФ не здатна на масштабний наступ, але загроза просування лишається, - ISW
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію