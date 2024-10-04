Катастрофа морської піхоти: BBC назвало втрати Росії у Вугледарі

Елітні загони морської піхоти РФ за рік боїв під Вугледаром втратили вчетверо більше людей, ніж за десять років війни в Чечні. Тільки загинуло там понад 200 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом. Найбільш напруженими і кровопролитними були бої за місто восени 2022 і взимку 2023 року. Тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти - 155-ту і 40-ту бригади "чорних беретів" за підтримки БМП і танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців.

На основі відкритих даних BBC змогло підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти.

Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні. Серед загиблих - 19 офіцерів, зокрема командир батальйону Цирен Лубсанов.

Пліч-о-пліч зі 155-бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади "чорних беретів" з Петропавловськ-Камчатського. Видання підтвердило загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання.

Водночас про серйозні втрати "чорних беретів" може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи "Шторм Z", сформовані з ув'язнених російських колоній.