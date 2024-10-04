Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Воронезькій області

Сьогодні вночі українські Сили оборони завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт" поблизу населеного пункту Анна у Воронезькій області Росії.

Операцію здійснила Служба безпеки України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Наразі уточнюються результати ураження.

Над об’єктом працювали системи російської ППО, проте зафіксовано влучання в один із вертикальних резервуарів, що спричинило пожежу.

Атаки в РФ

У ніч на 4 жовтня в Пермському краї Росії сталася велика пожежа на базі зберігання нафтопродуктів, площа займання сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Крім того, у російському Новосибірську сталася пожежа в будівлі обласного управління ФСБ. Невідомі закинули ємність із легкозаймистою сумішшю через вибите вікно, що призвело до займання.

Раніше, в ніч на 29 вересня, в кількох регіонах Росії також було неспокійно. У Краснодарському краї пролунали вибухи, а поблизу військового аеродрому в Єйську спалахнула пожежа. За інформацією місцевих джерел, на об'єкті могли зберігати ракети "Кинджал".

Того ж дня вибухи відбулися в Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, була атакована ще одна військова база. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, там зберігали іранські балістичні ракети.

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