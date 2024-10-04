В Енергодарі вибухнуло авто "начальника охорони" Запорізької АЕС (відео)

4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнуло авто. В ньому був колобарант, "начальник охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР , росЗМІ.

Короткий - колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. За даними ГУР, після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. "Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна "Єдина Росія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", - додали у розвідці.

Пізніше росЗМІ повідомили, що Короткий помер від отриманих поранень.

"4 жовтня, близько 7:00, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець - "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий", - йдеться у повідомленні.

Вибух авто у Бердянську

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо стало відомо, що у Бердянську вибухнув автомобіль.

Пізніше українські розвідники повідомили, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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