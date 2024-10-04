Україна отримає від Франції 12 установок Caesar

Україна отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Відповідний контракт було укладено напередодні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

На полях промислового форуму в Києві група KNDS уклала контракт на постачання Україні 12 артилерійських установок Caesar. Фінансування поставок здійснюється за рахунок коштів України.

За словами міністра, угода є частиною зусиль з нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості, спрямованих на підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Caesar

Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Вона здатна швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію, уникаючи вогню у відповідь.

Caesar використовується багатьма арміями світу завдяки своїй універсальності. Її можна застосовувати в різних умовах, від пустель до гірських районів. Установка оснащена автоматизованою системою управління вогнем, що дає змогу значно підвищити ефективність стрільби.

Caesar відіграє важливу роль у сучасних збройних конфліктах, забезпечуючи артилерійську підтримку сухопутних військ.