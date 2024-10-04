Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня, відвідав Сумську область. Там він зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Курській операції, а також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

У Сумській області Зеленський провів засідання Ставки. Головне питання - захист української інфраструктури та енергетики, зокрема робота ППО.

Він заслухав доповіді Повітряних сил, командування "Схід", також доповідь міністра енергетики Германа Галущенка. Також на засіданні були представники державних енергокомпаній.

"Є рішення, щоб підтримати регіон, окремо ще будуть наради по енергетиці Сумської області, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше це резерв міцності", - зазначив президент.

Окрім того, були доповіді керівника Служби безпеки Василя Малюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Донецькі напрямки, Харківську область, південь держави, прикордоння, а також Курську область.

"Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, - 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція - реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію - тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - наголосив Зеленський.