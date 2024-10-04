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Парламентський комітет підтримав підвищення податків для українців

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 13:43
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Парламентський комітет підтримав підвищення податків для українців Фото: Рада схвалить збільшення податків в Україні з 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Частина норм набере чинності з 1 жовтня заднім числом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, в проєкті № 11416-д залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%, запровадження військового збору для ФОПів та збільшення податку на прибуток банків до 50%.

"Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтні. Але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня", - повідомив депутат.

Він також повідомив, в проєкті є збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель, звільнення кешбеку від оподаткування та збільшення ренти на видобуток щеня.

Підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні.

Проєкт передбачає

  • Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.
  • Встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.
  • Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.
  • Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.
  • Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.
  • Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році.
  • Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (потрібно для економічного бронювання).
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