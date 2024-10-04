У Румунії знову знайшли уламки російського дрона

На території Румунії у п'ятницю, 4 жовтня, вкотре виявили уламки ударного безпілотника, який росіяни запустили у напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначили у відомстві, фрагменти дрона виявили в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що безпілотник виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву", - додали у румунському Міноборони.