Удар по нефтебазе в Воронежской области и потери России в Угледаре: новости за 4 октября

Дроны СБУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

В ночь на 4 октября в России пылало сразу на двух нефтебазах - в Воронежской области и Пермском крае. В частности, в последнем площадь возгорания на нефтебазе составила 10 тысяч кв. м.

При этом в Воронежской области местный губернатор Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе пожар начался якобы "на пустом резервуаре после атаки БПЛА".

Утром Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью действительно был нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов в Воронежской области РФ. Подтверждено попадание в, по меньшей мере, один из вертикальных резервуаров, там произошло возгорание.

Позже стало известно, что объект поразили дроны Службы безопасности Украины. На атакованной нефтебазе размещались десятки резервуаров топливом.

BBC назвало потери России в Угледаре

Элитные отряды морской пехоты РФ за год боев под Угледаром потеряли в четыре раза больше людей, чем за десять лет войны в Чечне.

Угледар считается стратегически важным пунктом. Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 года и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты - 155-ю и 40-ю бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.

На основе открытых данных BBC смогло подтвердить, что во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших - 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов.

Бок о бок со 155-бригадой в этих боях принимали участие морпехи 40-й бригады "черных беретов" из Петропавловска-Камчатского. Издание подтвердило гибель 72 солдат и офицеров этого соединения.

В то же время, о серьезных потерях "черных беретов" может свидетельствовать тот факт, что в состав 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из заключенных российских колоний.

Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, посетил Сумскую область. Там он встретился с украинскими воинами, которые участвуют в Курской операции, а также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Подробнее - по ссылке.

В Румынии снова нашли обломки российского дрона

На территории Румынии в пятницу, 4 октября, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника, который россияне запустили в направлении Украины.

Фрагменты дрона обнаружили в районе Литцовского канала, примерно в километре от Георгиевского устья в дельте Дуная.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Парламентский комитет поддержал повышение налогов для украинцев

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Часть норм вступит в силу с 1 октября задним числом.

В проекте №11416-д оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, введение военного сбора для ФЛП и увеличение налога на прибыль банков до 50%.

Руководитель Хмельницкой МСЭК и ее сын разоблачили на незаконном обогащении

Сотрудники ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на масштабном незаконном обогащении. Во время обысков у чиновников нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Татьяне Васильевне Крупе.

Подробнее - по ссылке.

В Энергодаре взорвался автомобиль "начальника охраны" Запорожской АЭС

Вчера, 4 октября, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль. В нем был коллаборант, "начальник охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий.

"4 октября, около 7:00, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий", - сообщили в ГУР.

Позже РосСМИ сообщили, что Короткий скончался от полученных ранений.

Украина получит от Франции 12 установок Caesar

Украина получит от франко-германской оборонной группы KNDS 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Соответствующий контракт был заключен накануне.

На полях промышленного форума в Киеве группа KNDS заключила контракт на поставку Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Финансирование поставок производится за счет средств Украины.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, соглашение является частью усилий по наращиванию производственных мощностей оборонной промышленности, направленным на поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.