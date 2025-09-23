Удар КАБами по Запоріжжю та напад на ТЦК на Прикарпатті: новини за 22 вересня

Під Покровськом росіяни скаржаться на "м'ясні штурми"

Російський солдат, який родом з Іркутська, стверджує, що знаходиться під Покровськом, а також те, що командування їх відправляло "на мʼясо".

"Це ще одне свідчення зневаги командування РФ до життя своїх підлеглих. Їм обіцяють великі гроші на контракті та людське відношення, натомість гроші не виплачують, а одразу відправляють у бій. Без техніки, без допомоги, без підтримки, в "мʼясний штурм", - розповіли у ДШВ.

ССО уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області

Група бійців Сил спеціальних операцій проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області.

В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

В НАТО скликають переговори після інциденту з російськими літаками в Естонії

Як передає видання The Guardian, зустріч послів НАТО запланована на вівторок, 23 вересня.

Переговори пройдуть після того, як Естонія запустила процедуру екстрених обговорень за статтею 4, що дасть можливість представникам Альянсу відреагувати на інцидент з порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.

У морі, повітрі і на суші: Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання

В Балтійському морі розпочалися перші в історії польсько-шведські військові навчання SNEX Gotland Sentry.

Двосторонні навчання проводяться вперше в історії, що підтвердило оперативне командування польських Збройних сил. Їхньою метою є демонстрація здатності військових обох країн оперативно розгортати спеціалізовані компоненти у морі, повітрі та на суші, а також працювати над вдосконаленням процедури колективної оборони.

РФ нібито захопила Калинівське на Дніпропетровщині: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Як розповів у коментарі РБК-Україна речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, мета росіян - проникнути на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгорнути російський прапор та зняти відео. А Міноборони РФ потім "звітує про чергову перемогу". Саме так було і з Калинівським.

РФ масовано атакувала Запоріжжя КАБами

Рано вранці понеділка, 22 вересня, ворог завдав удару КАБами по Запоріжжю.

"Загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - заявили в ДСНС регіону.

Повідомляється також, що ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі.

На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталось у понеділок, 22 вересня.

За попередніми даними, в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова

"Якщо нам доведеться протистояти літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", - заявила очільниця МЗС Великої Британії Іветта Купер.

Купер назвала останні дії росіян "небезпечними і безрозсудними", а також такими, які здатні підірвати територіальну цілісність суверенних держав і європейську безпеку. Вона додала, що навмисні дії РФ можуть призвести до прямого збройного протистояння між НАТО і Росією.

Росія стала реальною загрозою для світового миру та безпеки, - глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час засідання Радбезу ООН заявив, що необхідно спланувати колективний максимальний тиск на Росію. Адже вона стала реальною загрозою для світового миру та безпеки.

Він закликав інших членів Радбезу ООН "спланувати колективний максимальний тиск на Росію, змусивши її до справедливого і тривалого миру в Україні та змусивши її відмовитися від своїх злочинних, неоколоніальних та імперських амбіцій".