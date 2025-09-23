Удар КАБами по Запорожью и нападение на ТЦК на Прикарпатье: новости за 22 сентября

Под Покровском россияне жалуются на "мясные штурмы"

Российский солдат, который родом из Иркутска, утверждает, что находится под Покровском, а также то, что командование их отправляло "на мясо".

"Это еще одно свидетельство пренебрежения командования РФ к жизни своих подчиненных. Им обещают большие деньги на контракте и человеческое отношение, зато деньги не выплачивают, а сразу отправляют в бой. Без техники, без помощи, без поддержки, в "мясной штурм", - рассказали в ДШВ.

ССО поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области

Группа бойцов Сил специальных операций проводила специальную разведку в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

В НАТО созывают переговоры после инцидента с российскими самолетами в Эстонии

Как передает издание The Guardian, встреча послов НАТО запланирована на вторник, 23 сентября.

Переговоры пройдут после того, как Эстония запустила процедуру экстренных обсуждений по статье 4, что даст возможность представителям Альянса отреагировать на инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31.

В море, воздухе и на суше: Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения

В Балтийском море начались первые в истории польско-шведские военные учения SNEX Gotland Sentry.

Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских Вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно разворачивать специализированные компоненты в море, воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.

РФ якобы захватила Калиновское в Днепропетровской области: в ВСУ ответили, какая ситуация на самом деле

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер ОСУВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский, цель россиян - проникнуть на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, развернуть российский флаг и снять видео. А Минобороны РФ потом "отчитывается об очередной победе". Именно так было и с Калиновским.

РФ массированно атаковала Запорожье КАБами

Рано утром понедельника, 22 сентября, враг нанес удар КАБами по Запорожью.

"Погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина. Кроме того, 20-летний и 17-летний парни получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - заявили в ГСЧС региона.

Сообщается также, что вражеская авиабомба разрушила частный жилой дом и повредила соседние здания.

На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали

Группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло в понедельник, 22 сентября.

По предварительным данным, в результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие

"Если нам придется противостоять самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", - заявила глава МИД Великобритании Иветта Купер.

Купер назвала последние действия россиян "опасными и безрассудными", а также такими, которые способны подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Она добавила, что преднамеренные действия РФ могут привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией.

Россия стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности, - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время заседания Совбеза ООН заявил, что необходимо спланировать коллективное максимальное давление на Россию. Ведь она стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности.

Он призвал других членов Совбеза ООН "спланировать коллективное максимальное давление на Россию, заставив ее к справедливому и длительному миру в Украине и заставив ее отказаться от своих преступных, неоколониальных и имперских амбиций".