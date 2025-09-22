На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталось у понеділок, 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

"Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - зазначили у відомстві.

Інші інциденти з ТЦК

Раніше ми писали про те, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок інциденту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Також ми писали про те, що у селі Нові Червища Камінь-Каширського району, теж на Волині, конфлікт між місцевими мешканками (жінками пенсійного віку) та представниками ТЦК. Він закінчився пострілами й пораненням однієї з пенсіонерок.