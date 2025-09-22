ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли

Калуш, Понеділок 22 вересня 2025 22:08
UA EN RU
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли Ілюстративне фото: на Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталось у понеділок, 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

"Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - зазначили у відомстві.

Інші інциденти з ТЦК

Раніше ми писали про те, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок інциденту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Також ми писали про те, що у селі Нові Червища Камінь-Каширського району, теж на Волині, конфлікт між місцевими мешканками (жінками пенсійного віку) та представниками ТЦК. Він закінчився пострілами й пораненням однієї з пенсіонерок.

А у Луцьку натовп атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ ТЦК Поліцейські
Новини
Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова
Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"