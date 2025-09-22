Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова
Велика Британія збиватиме літаки РФ над країнами-членами НАТО, "якщо буде потрібно".
Про це заявила очільниця МЗС Великої Британії Іветта Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Якщо нам доведеться протистояти літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", - заявила вона.
Купер назвала останні дії росіян "небезпечними і безрозсудними", а також такими, які здатні підірвати територіальну цілісність суверенних держав і європейську безпеку. Вона додала, що навмисні дії РФ можуть призвести до прямого збройного протистояння між НАТО і Росією.
"Наш альянс є оборонним, але не майте ілюзій, ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі", - заявила Купер.
Очільниця МЗС Британії заявила, що Росія продовжує "порушувати свої найосновніші зобов'язання за Статутом ООН", посилюючи атаки на Україну та здійснюючи "безрозсудні" вторгнення в повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії.
Купер наголосила, що "сукупна сила НАТО не має собі рівних, а її рішучість захищати мир і безпеку є непохитною".
"Імперіалістична войовничість Росії є загрозою міжнародному миру та безпеці. Це загроза цінностям і принципам, на яких базується ця організація, яка так багато зробила для підтримки стабільності та процвітання протягом останніх 80 років. Ми мусимо протистояти цьому заради нас усіх", - заявила британська міністерка.
Літаки РФ над НАТО
Вранці 19 вересня три винищувачі РФ МІГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Це сталося над Фінською затокою, де російські літаки перебували 12 хвилин. Після цього країна запросила консультації з НАТО за ст. 4 статуту Альянсу.
РФ заперечила факт порушення повітряного простору Естонії. Зокрема, у країні-агресорці заявили, що винищувачі МіГ-31 здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря згідно із визначеним маршрутом і не заходили у повітряний простір інших держав.
До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно відкинув звинувачення Таллінна щодо порушення повітряного простору винищувачами РФ та переклали відповідальність на саму Естонію.