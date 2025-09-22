Росія стала реальною загрозою для світового миру та безпеки, - глава МЗС Естонії

Необхідно спланувати колективний максимальний тиск на Росію. Адже вона стала реальною загрозою для світового миру та безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час засідання Радбезу ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Росія сама стала реальною загрозою для світового миру та безпеки", - сказав Цахкна.

Він закликав інших членів Радбезу ООН "спланувати колективний максимальний тиск на Росію, змусивши її до справедливого і тривалого миру в Україні та змусивши її відмовитися від своїх злочинних, неоколоніальних та імперських амбіцій".

Глава МЗС Естонії вважає, що в союзники можуть "притягнути Росію до відповідальності за її злочин агресії проти України, за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні нею з 2014 року, а також за постійні порушення міжнародних договорів і угод, які вона зобов'язалася дотримуватися".

"Безкарність, умиротворення та подальші поступки лише підбадьорять Путіна і призведуть до нових злочинів", - наголосив Цахкна.