ССО уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області, що в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

Як розповіли в ССО, у ніч на 5 вересня група їх бійців проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області.

Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження.

"В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", - розповіли в ССО.

РЛС ЗРК С-400 "Тріумф"

Радіолокаційна станція (РЛС) Зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" - це важлива складова системи ППО Росії. РЛС цього комплексу здатна виявляти і супроводжувати різні повітряні цілі, такі як літаки, крилаті ракети, балістичні ракети та інші повітряні об'єкти.

РЛС С-400 має високий рівень дальності виявлення - до 600 км, що дозволяє виявляти загрози на великих відстанях і швидко реагувати на них. Вона може одночасно обробляти велику кількість цілей, що дає змогу забезпечити високий рівень інтеграції з іншими ракетними системами

С-400 використовує кілька типів ракет, здатних знищувати цілі на різних відстанях та висотах, від чого залежить успішність боротьби з багатозадачними і різноманітними загрозами.