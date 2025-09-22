У морі, повітрі і на суші: Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання
В Балтійському морі розпочалися перші в історії польсько-шведські військові навчання SNEX Gotland Sentry.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис в X (колишній Twitter) міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.
"Польща і Швеція разом за безпеку Балтійського моря. Ми починаємо навчання SNEX Gotland Sentry - першу в історії спільну операцію такого типу між Польщею та Швецією", - йдеться у публікації.
Початок спільник військових навчань між країнам став результатом угоди про співпрацю в оборонній галузі, підписаної Польщею та Швецією 2 вересня. Згідно із документом, країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю в галузі оборонних технологій.
Двосторонні навчання проводяться вперше в історії, що підтвердило оперативне командування польських Збройних сил. Їхньою метою є демонстрація здатності військових обох країн оперативно розгортати спеціалізовані компоненти у морі, повітрі та на суші, а також працювати над вдосконаленням процедури колективної оборони.
Окрім того, навчання стануть свідченням того, що політичне партнерство як Польщі, так і Швеції втілюється в практичні оперативні дії.
"Розвиток оперативної сумісності та можливостей командування в міжнародній ситуації, а також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтійського моря теж є важливими елементами", - йдеться у заяві армії Польщі.
Провокації з боку РФ
У ніч на 10 вересня понад 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Крім того, два винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі. Варшава розглядає такі дії росіян, як послідовні провокації, які створюють загрозу і для самої Польщі, і для всього східного флангу НАТО.
Після цих подій два британські винищувачі Typhoon за підтримки літака-заправника Voyager 19 вересня здійснили перший виліт на оборону Польщі. Це патрулювання стало частиною операції НАТО "Східний вартовий" - її метою є зміцнення східного флангу Європи після провокацій з боку Кремля.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща "не вагаючись" збиватиме всі об'єкти, які порушуватимуть її повітряний простір.
Окрім того, президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогти Польщі та іншим країнам Балтії у разі ескалації агресії з боку Росії.