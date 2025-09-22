РФ нібито захопила Калинівське на Дніпропетровщині: у ЗСУ відповіли, яка ситуація насправді

Росіяни заявили про нібито захоплення Калинівського, що у Дніпропетровській області. Однак Сили Оборони швидко реагують на такі дії окупантів та знищують їх.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський.

Що передувало

Сьогодні російське Міноборони заявило про нібито захоплення села Калинівське, що у Дніпропетровській області. Воно розташоване неподалік Новомихайлівки.



Що кажуть в ОСУВ "Дніпро"

Як розповів Бєльський, в середньому на Новопавлівському напрямку противник проводить від 20 до 30 штурмових дій на день. Зокрема, сьогодні ворог здійснив 20 атакувальних дій поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

"Основними завданнями загарбників на час проведення осінньо-зимової кампанії є повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також міста Куп'янськ та частини Харківської області. Дніпропетровський напрямок лишається для противника другорядним, але важливим", - каже Бєльський.

За його словами, атаками по Дніпропетровщині противник переслідує кілька цілей:

не допустити перекидання частини українських військовослужбовців і техніки з цього напрямку для підсилення інших, скажімо, в Донецькій області;

поступово реалізувати основну мету російського диктатора Володимира Путіна - захоплення всієї України;

прикриваючись "звільненням" частини області та "переймаючись" захистом російськомовних, за потреби для Путіна, включити Дніпропетровську область до складу РФ.

На півночі Дніпропетровської області противник тривалий час прагне захопити населений пункт Новопавлівка. Але навіть не може підійти до околиць села, адже Сили Оборони блокують усі спроби окупантів. Ворог наразі відправляє на штурми велику кількість малих груп по 1-2 окупанти.

"Ці групи рухаються по "зеленці" у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Кожна інфільтрована група має чітко визначене завдання", - розповів військовий.

Їх мета - проникнути на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгорнути російський прапор та зняти відео. А Міноборони РФ потім "звітує про чергову перемогу".

"Таким чином, росіяни "звільнили" вже з десяток населених пунктів на Дніпропетровщині. Наприклад, окупаційне угруповання військ "Восток" 22 вересня "звільнило" село Калинівське неподалік Новомиколаївки", - розповів Бєльський.

Що сталось насправді

Він зауважив, що Сили Оборони на такі дії окупантів реагують надзвичайно швидко і подібні групи дуже швидко знищуються ударами дронів, артилерії чи здійснюється зачистка штурмовими підрозділами. А ніби "звільнені" окупантами населені пункти залишаються під українським контролем.

"ЗСУ застосовують на Дніпропетровщині тактику активної оборони - це така воєнна тактика, яка передбачає не просто утримання позицій, а й активне застосування маневру, ударів, контратак і вогневого ураження для завдання противнику максимальних втрат, а також для порушення його наступу", - підкреслив він.

Бойові дій на Дніпропетровщині

За його даними, станом на 22 вересня 2025 року противнику вдалося окупувати на Дніпропетровщині п'ять сіл: Новогеоргіївка, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївка та Вороне.

Ще в семи, попри шалений тиск ворога та постійні обстріли, Силам оборони вдається утримувати позиції.

"Активне просування ворога Дніпропетровщиною зупинено, ситуацію стабілізовано", - підкреслив він.