Удар по экономике: как карантин скажется на работе бизнеса в Украине

Карантин больно ударит по бизнесу в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантин и сопутствующие ему ограничения поставят на паузу многие бизнесы как минимум до начала апреля. Под ударом оказался непродуктовый ритейл, ресторанный бизнес, пассажирские перевозки и туризм. В компаниях уже отправляют сотрудников в неоплаченные отпуска или вовсе сокращают.

И потому весьма вероятно, что после карантина доходы населения упадут, снизится покупательная способность граждан, что, в свою очередь, ударит по экономической активности в стране. Как к этому готовится власть и что планирует делать бизнес – в материале РБК-Украина.

Борьба с коронавирусом вредит экономике. Ограничения, которые правительства по всему миру вводят, чтобы сдержать распространение инфекции, так или иначе наносят ущерб бизнесу. Украина в этом плане не стала исключением.

Местные власти крупных городов еще в понедельник заявили об ужесточении карантина, введенного на прошлой неделе. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых анонсировал со вторника закрытие торговых центров, ресторанов, кафе, пабов, салонов красоты и спортивных залов.

"Прибыль и деньги – важны. Но здоровья и жизнь людей – важнее", – рассуждал в видеообращении Кличко, объясняя необходимость жестких мер.

Примеру столицы последовали и другие крупные города, в основном областные центры, заявив о введении ограничений на работу заведений общепита и торговли. В ближайшие недели, ориентировочно до 3 апреля, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Уже после местных властей с заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Он призвав правительство ввести еще большие ограничения: приостановить межгородское автобусное сообщение, работу метрополитена и ограничить перевозку пассажиров в общественном транспорте. В понедельник ближе к полуночи Кабмин это поручение выполнил.

Едим дома

То, что власти будут закрывать рестораны, стало понятно, когда это же стали делать в странах ЕС, говорит директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. И, по ее словам, многие рестораторы задумались о закрытии еще до официального решения властей.

"Уже всю прошлую неделю было жесткое падение посещаемости, когда ввели карантин в школах и садиках – от 20% до 80% в зависимости от ресторана. Многие люди, особенно с детьми, перестали вообще куда-то ходить. Но зато больше заказывали еды по доставке", – рассказала Насонова. По ее оценке, потери отрасли составили уже не меньше 50% от ожидаемого на этот период дохода.

Практически всех сотрудников владельцы ресторанов отправляют в отпуск за свой счет, говорит Насонова. "Никто не будет оплачивать период простоя. Разве что оставят часть персонала, которые будут готовить под доставку, в основном это повара. Но не официанты, не работники залов, ни уборщицы, их работа сейчас в принципе не нужна", – уверяет эксперт.

Ожидаемые объемы продаж от доставки не позволят сохранить зарплаты для всех сотрудников компании на время карантина, признают в пресс-службе ресторатора Дмитрия Борисова. Там подтвердили, что часть команды придется отправить в отпуск, выплатив зарплату за все отработанные смены. Остальных будут пытаться задействовать для организации доставки блюд, а менеджменту обеспечить частично оплачиваемый отпуск.

Еще одна проблема и важная статья расходов ресторанов – аренда помещений. У Борисова говорят, что на уплату аренды обычно идет 10-15% выручки ресторана. "Очень важно, чтобы на то время, пока заведения будут находится "в анабиозе", арендодатели вошли в их положение и не начали за спиной отдавать помещения другим компаниям", – говорят в пресс-службе.

По словам Ольги Насоновой, пока мало кто из арендодателей идет на уступки в плане снижения цены аренды, причем это касается как торговых центров, так и отдельных помещений. "Гораздо проще договориться с поставщиками продуктов и со своими сотрудниками, чем с арендодателями", – уверяет Насонова.

Сейчас рестораны могут только сократить свои затраты, но в любом случае будет идти речь о дотации этого бизнеса владельцами как минимум в течение двух месяцев после карантина, считает директор "Ресторанного консалтинга". У Борисова же исходят из того, что если карантин продлится обещанные три недели до начала апреля, тогда большая часть компаний сможет в течение полугода-года восстановиться.

"Если карантин затянется на несколько месяцев, а пандемия не сбавит оборотов, грядет серьезный экономический кризис, который коснется не только HoReCa", - признают в компании.

Не время для поездок

Туристический бизнес также ожидают не самые простые времена, учитывая, что Украина, как и многие другие страны, закрыла свои границы для иностранцев и прервала на несколько недель авиасообщение.

Как рассказал РБК-Украина президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, продаж туров даже на летние месяцы сейчас практически нет, за исключением каких-то единичных случаев. По его мнению, многие агентства будут отправлять людей в отпуска за свой счет, поскольку у них просто не будет возможности им платить.

"Не могу отвечать за всех, это зависит от того, будут ли предприняты какие-то меры со стороны государства, чтобы облегчить участь бизнеса. В первую очередь это касается налоговых льгот. Но, конечно, сохранить персонал в полном объеме или держать его на зарплате будет крайне проблематично. Запаса прочности, по крайней мере, у турагентского бизнеса нет. Последние недели уже происходило существенное уменьшение доходов", – рассказывает Рудич.

Не простой вызов стоит и перед транспортной отраслью. На несколько недель прекращаются пассажирские перевозки между городами и областями. Даже общественный транспорт в городах будет ограничен в количестве пассажиров – не более 10 человек в маршрутном такси и не более 20 в остальном транспорте.

Власти не прописали никаких ограничений для служб такси и частных извозчиков. Но, учитывая массовый перевод сотрудников компаний на удаленную работу, можно ожидать, что и спрос на услуги таксистов не будет крайне высоким даже после закрытия метро.

Безработица и падение доходов

Говорить об суммах убытков для бизнеса пока еще рано, учитывая, что карантин может быть продлен на более длительный срок, чем пока планируется. Но уже понятно, что даже несколько недель простоя скажутся на падении занятости в стране и доходах населения. В отраслях, которые пострадают от карантина, по грубым оценкам работает около 1,5 млн человек. И это не считая тех, кто трудоустроен неофициально.

По данным Госстата, в сфере оптовой и розничной торговли к началу года было задействовано 812 тысяч человек (также учитываются сотрудники СТО). В бизнесе по временному размещению и организации питания (отели и рестораны) трудилось почти 80 тысяч человек. В транспортной отрасли – свыше 250 тысяч (с учетом авиации). Кроме того, нужно учитывать и тех, кто задействован в сферах развлечений, косметологических и других услуг.

Ожидая падение доходов граждан из-за возможных сокращений и неоплачиваемых отпусков, парламент предусмотрел отмену санкций за просроченные платежи по потребительским кредитам. Эта норма будет действовать как минимум два месяца – с 1 марта по 30 апреля.

"Это позволит нам поддержать граждан и уберечь от негативных последствий от возможных проблем с задержками или невыплатой заработных плат бизнесом из-за карантина", – сказал РБК-Украина заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Помогли чем смогли

Что же касается выполнения договоров между компаниями, в том числе с арендаторами и поставщиками всевозможной продукции, зачастую в них прописаны пункты о форс-мажорных обстоятельствах. Однако нынешняя ситуация с карантином и связанными с ним ограничениями не применима для всех спорных случаев, которые могут возникнуть у бизнеса.

"Каждый случай индивидуальный. Общей позиции, что это форс-мажор, нет. Нужно по каждому отдельному случаю обращаться к нашим юристам", - уточнили РБК-Украина в пресс-службе Торгово-промышленной палаты, которая уполномочена на предоставление справок о наступлении форс-мажорных ситуаций.

Введя более жесткие карантинные ограничения, власти в качестве компенсации предложили бизнесу несколько налоговых послаблений. Во вторник Верховная рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми, среди прочего, на два месяца разрешила физлицам-предпринимателям и некоторым самозанятым лицам не платить за себя единый соцвзнос. Вместе с тем эта льготы не будет доступна для бизнеса, который использует труд наемных работников.

Парламент также на время отменил часть штрафов за налоговые нарушения и ввел мораторий на проверки бизнеса. Кроме того, на три месяца отсрочено введение обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Вдобавок депутаты разрешили два месяца не платить налог на коммерческую недвижимость и землю, которая находится в государственной и коммунальной собственности. Последнее, безусловно, ударит по местным бюджетам. И пока неясно будут ли им предусмотрены в качестве компенсации дотации из центральной казны.

Считать убытки от потерь бизнеса и доходов граждан, безусловно, куда менее болезненно и не так трагично, как считать потери человеческих жизней. Масштабы эпидемии коронавируса в Европе дают основания полагать, что меры, которые сейчас предпринимает власть в Украине, оправданы.

Только это не снимает с президента, Кабмина и парламента обязанности искать более эффективные шаги для поддержки экономики, чем отмена проверок и возможность пару месяцев не платить не самые проблемные для бизнеса налоги. И причем эти решения уже нужны сейчас, а не после карантина и завершения борьбы со злополучным коронавирусом.