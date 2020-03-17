Рада разрешила физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Норма содержится в законе, принятом парламентом на внеочередном заседании

Физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года. Такая норма содержится в принятом Верховной радой 17 марта законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Согласно документу, не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Законом также:

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором одобрила ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. В частности, праламент ввел уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.