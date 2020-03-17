Рада разрешила физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос

Норма содержится в законе, принятом парламентом на внеочередном заседании
Физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года. Такая норма содержится в принятом Верховной радой 17 марта законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.
Согласно документу, не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.
Законом также:
Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором одобрила ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. В частности, праламент ввел уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.
Как сообщало РБК-Украина, Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.