Зеленский призвал ужесточить карантин по всей стране

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин проведет внеочередное заседание сегодня вечером

Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

В частности, глава государства анонсировал внеочередное заседание правительства.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства... Я призываю Кабмин сделать следующее: первое - с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений", - сказал президент.

Напомним, патрульная полиция Киева рекомендует гражданам воздержаться от передвижения по городу и за его пределами в связи с пандемией коронавируса. Так, соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть.

Подчеркнем, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан анонсировал, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавирусу. Он призвал парламент быть готовым к созыву внеочередных заседаний.