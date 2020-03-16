ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский призвал ужесточить карантин по всей стране

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:28
Зеленский призвал ужесточить карантин по всей стране
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин проведет внеочередное заседание сегодня вечером

Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

В частности, глава государства анонсировал внеочередное заседание правительства.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.

Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства... Я призываю Кабмин сделать следующее: первое - с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений", - сказал президент.

Напомним, патрульная полиция Киева рекомендует гражданам воздержаться от передвижения по городу и за его пределами в связи с пандемией коронавируса. Так, соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть.

Подчеркнем, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан анонсировал, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавирусу. Он призвал парламент быть готовым к созыву внеочередных заседаний.

Зеленский: в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 марта
Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь