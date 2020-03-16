Киев на карантине: закроют все, кроме аптек и продуктовых магазинов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее в Киеве в рамках карантина были закрыты учебные заведения, театры и кино

Карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Вместе с тем, Кличко отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Впрочем, будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

Спортивных комплексов и залов.

Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов.

Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Отметим, ранее все торговые заведения закрыли в Черновцах, Радомышле и Львове. В городах введен режим ЧС регионального уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 марта по 3 апреля по всей Украине введен карантин из-за коронавируса. По всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия, отменены спортивные состязания. Власти не исключают ни продления, ни ужесточения карантинных мер.

Кроме того, в Минздраве предлагают внести изменения в движение общественного транспорта, ограничить до 10 число людей в группах, а также запретить передвижение внутри страны. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте о борьбе с коронавирусом, который готовит Минздрав.

Также с 00:00 16 марта сроком на две недели Украина будет закрыта для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение, закрываются 107 из 230 пунктов пропуска на границе. Срок таких ограничений также может быть продлен.