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В Киеве закрыли метро: как добраться на работу

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 07:50
В Киеве закрыли метро: как добраться на работу
В Киеве закрыли метро (фото: РБК-Украина)

Метро Киева остановило работу, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса

Метро Киева закрыли с 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании, сообщает Министерство инфраструктуры. Но многие жители столицы не имеют возможности работать дистанционно, поэтому сегодня Киев может погрузиться в транспортный коллапс. Как доехать на работу - в материале Styler.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но было решено не медлить. Причем в правительстве решили незамедлительно остановить работу метрополитена также в Днепре и Харькове.

В черте города можно будет перемещаться в количестве не более 10 человек одновременно:

  • на маршрутках,
  • троллейбусах,
  • автобусах,
  • трамвае (в одном вагоне не больше 10-ти).

Фуникулер также работает по графику.

Городская электричка с сегодняшнего дня тоже изменила график работы. С 17 марта будет курсировать только два маршрута, и только утром и вечером.

В Киеве закрыли метро: как добраться на работу

В Киеве городская электричка изменила график (скрин: kpt.kyiv.ua)

Судя по карте транспорта онлайн, наземный транспорт в Киеве ходит, пробок по состоянию на 7:30 нет. Но основной пассажиропоток ожидается с 8:00.

В Киеве закрыли метро: как добраться на работу

Транспорт онлайн в Киеве (скрин: kpt.kyiv.ua)

Добраться на работу можно также на личном транспорте, если такого нет - воспользоваться такси.

Отметим, что по состоянию на 7:40 стоимость услуг такси существенно не подорожала. Если в 01:00 17 марта проехать с Левого на Правый берег можно было за 125 грн, то с 18 марта - за 131 грн.

В Киеве закрыли метро: как добраться на работу

Сравнительная стоимость такси в Киеве (скрин)

С 12.00 18 марта 2020 года прекращаются также железнодорожные
авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Из пригорода в столицу на транспорте добраться будет невозможно.

Ранее мы писали, что в Украине подтвердили еще два случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро 17 марта в стране семь заболевших.

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